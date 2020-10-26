Horóscopo de hoy Aries lunes 26 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el tarot:

Iniciamos la semana con una carta de tarot para la Luna creciente en el signo zodiacal Piscis, La Templanza, es una carta optimista que te anima a encontrar un equilibrio en tu vida y a abordar los problemas con una actitud calmada, ella reconoce que las fuerzas opuestas no necesitan estar en guerra dentro de ti.

Piensa con cuidado en todas las decisiones importantes que tomes, confía en que las buenas decisiones llevarán a un resultado positivo. La carta revela: cuentas con una energía radiante y tu habilidad de adaptarte te llevará al éxito.

Decreto: “Yo vivo en prosperidad”.

El color de la semana, verde, te dará mucho equilibrio.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!