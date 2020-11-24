Horóscopo de hoy Aries martes 24 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La Luna Creciente está en el signo zodiacal Piscis, por lo que vas a sentir amor y fraternidad por el mundo entero. Estás en una etapa de reconocer el verdadero sentido de tu vida y saber a qué viniste a este mundo.

Recuerda que cuando uno hace lo que ama, el dinero; y no solo la abundancia material, vienen a tu vida por añadidura.

Mi frase favorita es: “Cuando la copa espiritual está llena, por ende se derrama la material”.

Te van a llegar con la noticia de alguien que quiere ser mamá ¡felicidades! Embarazo en puerta.

Aries en el trabajo:

Si estabas desempleado, pues felicidades, porque un nuevo proyecto laboral está en puerta. Es una época de mucha comunicación, así que saca provecho de tu tenacidad y positivismo con tus contactos de todas las redes sociales y relaciones personales. ¡Algo bueno saldrá!

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!