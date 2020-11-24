Horóscopo de hoy Aries martes 24 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... En estos momentos, realmente estás haciendo un gran análisis sobre tu existencia, preguntándote a qué vienes a este mundo.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
La Luna Creciente está en el signo zodiacal Piscis, por lo que vas a sentir amor y fraternidad por el mundo entero. Estás en una etapa de reconocer el verdadero sentido de tu vida y saber a qué viniste a este mundo.
Recuerda que cuando uno hace lo que ama, el dinero; y no solo la abundancia material, vienen a tu vida por añadidura.
Mi frase favorita es: “Cuando la copa espiritual está llena, por ende se derrama la material”.
Te van a llegar con la noticia de alguien que quiere ser mamá ¡felicidades! Embarazo en puerta.
Aries en el trabajo:
Si estabas desempleado, pues felicidades, porque un nuevo proyecto laboral está en puerta. Es una época de mucha comunicación, así que saca provecho de tu tenacidad y positivismo con tus contactos de todas las redes sociales y relaciones personales. ¡Algo bueno saldrá!
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.