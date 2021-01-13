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Horóscopo de hoy Aries miércoles 13 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Vas a ser muy selectivo en cuanto a tu círculo de amistadas, lo que te enseñará una gran lección

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el amor:
La primera Luna Nueva del año nos recibe con los protagonistas del año, Acuario y Capricornio, así que estarás rejego en el amor, no es un tema importante para ti y vas a querer que las cosas sigan igual.

Si estás casado continuarás así y, si estás soltero, tienes muchas probabilidades de conocer a mucha gente y vivir relaciones esporádicas.

Aries en la vida:
No es un día muy social, preferirás dedicarte a tus amigos de siempre e incluso reducirás tu círculo de amistades, perdiendo a algún amigo que pudiera fallarte en un momento importante o simplemente que cortes con una amistad con alguien de siempre.

Tu número de la suerte: 3 y 890

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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