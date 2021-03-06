Horóscopo de hoy Aries sábado 6 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Este día entra la luna menguante en el signo zodiacal de Sagitario, ideal para desechar lo que no nos saca una sonrisa o genera un rayo de alegría.

Recuerda que procedemos de la fuente, que es un lugar de bienestar total, una posibilidad creativa que se despliega infinitamente. La fuerza sincera de los delfines nos recuerda a la energía despreocupada que sentíamos cuando éramos niños.

Pide a Jofiel que te rodee con elementos alegres para que te ayuden en tu viaje y canta "Hee" desde el chakra de la coronilla, para que te ayude en la liberación de energía.