Aries - Horóscopo de hoy 10 de octubre

Día interesante para salir de la rutina en el amor. Iniciamos la Luna menguante en Cáncer para limpiar y sacudir. La carta del tarot para ti es LOS LOCOS: Esta carta te indica la oportunidad de una relación informal pasajera, probablemente una aventura. Es el símbolo de la atracción dos personas de carácter opuesto, tal vez únicamente sexual, no habrá sentimientos involucrados porque así lo deciden las dos partes, es una relación simplemente física, pero eso no quiere decir que sea mala, al contrario, vivirás una situación alegre y te sentirás realizado.

CONSEJO: Disfruta del momento todo lo que puedas. Debido a la naturaleza efímera de esta relación es mejor que no te involucres emocionalmente, es recomendable no crear castillos en el aire.

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