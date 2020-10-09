Aries - Horóscopo de hoy 12 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
Neptuno nos indica sobre la parte oscura que debes de conocer de ti, es un aviso sobre una conducta que estás teniendo que no va a resultar positiva para tus intereses y ambiciones, aunque tu creas que vas por el buen camino. Necesitas cambiar de actitud y variar tu estrategia, porque de seguir así no te espera nada positivo, así que los astros te están avisando que la Luna en Leo hace que salga más el ego de tu ser.
El color de la semana es el rosa para suavizar el temperamento.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre