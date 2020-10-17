Horóscopo de hoy Aries domingo 18 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
¿Qué te depara el horóscopo en el signo Aries para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones de Padme Vidente.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Usa tu claridad para dirigir tu energía como un rayo láser. Es un día donde los desengaños están a la vuelta de la esquina.
Asumir el desafío es gran parte de tu aprendizaje hoy. Asumir el desafío con valentía, confiando en tu inteligencia y capacidad de lograr tus objetivos, tomando acción clara, determinada y virtuosa. Tu carta para iniciar la semana el “Tres de Espadas”. Cuida las emociones, piensa y luego acciona.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre