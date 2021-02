Horóscopo de hoy Cáncer miércoles 3 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida y el trabajo:

Eres amante del pasado te cuesta trabajo soltar, sin embargo este día la Luna en Escorpio te dice que llegó el momento de pasar la página y volver al mundo real y la sana competencia en lo laboral. Ideas nuevas de negocios, otra gente, el fuego se aviva y para variar, serás el primero en aceptar el reto.

Cáncer en el amor:

No dejes que el amor se quede en segundo plano. Mírate al espejo, ahí es donde está la persona más importante en tu vida, en ciertos momentos te sientes solo, triste, sin ningún motivo para seguir adelante y piensas que todo en la vida no vale realmente la pena, todo porque alguien en algún instante no te valoró, lo que pasa es que has dado demasiada importancia a las expectativas que has puesto en los demás, solo recuerda que estas personas han ido apareciendo en tu vida y únicamente es para aprender de ellos y nunca para permanecer en esas situaciones. Así que, ¡manos al Cosmos! Pasado pisado, presente de frente.

Tu número de la suerte: 987

