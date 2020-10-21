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Horóscopo de hoy Tauro jueves 22 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

¿Qué te depara el horóscopo en el signo Tauro para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones 2020 de Padme Vidente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Estarás un poco estresado por situaciones que tienen que ver con exámenes o pruebas, pon todo tu esfuerzo, energía y pensamiento en esta meta y tendrás muchas satisfacciones. Las energías de gratitud te ayudarán a eliminar el estrés, procura aprovecharlos al máximo ¡no lo pienses tanto! Quizá te sientes encerrado, preocupado, pero recuerda que tienes a los seres de luz para destruir aquello que no has logrado alcanzar. Las afirmaciones positivas te ayudarán a mejorar esta situación de manera rápida.

Los Ángeles te urgen para que solo pienses y hables de tus deseos y que no confirmes tus miedos, ya que estos son solo una ilusión.
El número angelical para Tauro es el 26, te lo envía el Arcángel Mitzrael.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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