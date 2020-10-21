Horóscopo de hoy Tauro jueves 22 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Estarás un poco estresado por situaciones que tienen que ver con exámenes o pruebas, pon todo tu esfuerzo, energía y pensamiento en esta meta y tendrás muchas satisfacciones. Las energías de gratitud te ayudarán a eliminar el estrés, procura aprovecharlos al máximo ¡no lo pienses tanto! Quizá te sientes encerrado, preocupado, pero recuerda que tienes a los seres de luz para destruir aquello que no has logrado alcanzar. Las afirmaciones positivas te ayudarán a mejorar esta situación de manera rápida.

Los Ángeles te urgen para que solo pienses y hables de tus deseos y que no confirmes tus miedos, ya que estos son solo una ilusión.

El número angelical para Tauro es el 26, te lo envía el Arcángel Mitzrael.