Horóscopo de hoy Tauro lunes 19 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy Tauro

Tauro en el amor:

Recibirás una invitación para un viaje que se realizará dentro de unas semanas. En este viaje conocerás a una persona de la que te enamorarás perdidamente y con la que entablarás una relación a distancia. Ten cuidado si ya tienes pareja.

Tauro en el trabajo:

Una vez más los astros te dicen ten cuidado con tu carácter explosivo, incluyendo área laboral.

Tauro en la vida:

Es un día explosivo y ambicioso, por lo que debes de cuidar no caer en contradicciones, ya que algunas personas les puedes decir que sí, y más adelante no cumplir. Tu decreto de la semana: El amor de Dios sobre mí y a través de mi con los Ángeles. El color a usar azul, bajará tu temperamento.