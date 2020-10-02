Tauro - Horóscopo de hoy 3 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
Te sientes con energías cargadas y negativas, deberías hacerte un baño para abrir caminos, sobre todo si planeas hacer trámites. Cuida tus pulmones. Vas a resolver los problemas con éxito, tu relación se mantendrá estable, si no tienes pareja estás en pausa, así que date un respiro. Mientras no quieras trabajar en tu amor propio, cómo quieres atraer pareja, así que más vale que vayas cooperando.
El código sagrado que te corresponde para la ANGUSTIA: 1021, repítelo mañana y noche 145 veces.