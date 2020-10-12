Tauro - Horóscopo de hoy 13 de octubre

Eres de los que dices que no crees pero por si acaso ¿verdad? Calma la tensión, será para todos los signos pero no por el 13 sino por los astros. Te han dado muchas oportunidades de cambio, pero a veces los apegos o miedos al cambio te han llenado de inseguridades. Evita en la medida de lo posible sentirte abrumado, mejor descubre en la interacción con otros aliados, porque el día sacudirá a todos. Rodéate de buena vibra y date un buen baño con manzana y canela.

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