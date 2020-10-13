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Tauro - Horóscopo de hoy 14 de octubre

¿Qué te depara tu horóscopo este día?

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Hay torito, Mercurio ya nos visita hasta el 03 de noviembre, a ti te va afectar en el área de las oportunidades, pero te ayudará para recuperar una vieja amistad, como también un viejo amor. Evita contar tus asuntos personales a amigos y conocidos porque te encontrarás expuesto ante situaciones incómodas. En tu ámbito laboral, tus compañeros y jefes están más tensos, no le busques tres pies al gato, si tienes pareja evita discusiones. Tu número de la suerte 345.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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