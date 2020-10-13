Tauro - Horóscopo de hoy 14 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
Hay torito, Mercurio ya nos visita hasta el 03 de noviembre, a ti te va afectar en el área de las oportunidades, pero te ayudará para recuperar una vieja amistad, como también un viejo amor. Evita contar tus asuntos personales a amigos y conocidos porque te encontrarás expuesto ante situaciones incómodas. En tu ámbito laboral, tus compañeros y jefes están más tensos, no le busques tres pies al gato, si tienes pareja evita discusiones. Tu número de la suerte 345.