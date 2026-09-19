Adiós sillón blanco: esta es la nueva tendencia que evoca elegancia

El sillón blanco es uno de los favoritos a la hora de elegir muebles para el hogar, sin embargo, los decoradores de interiores han cortado con esta elección para darle paso a los tonos cálidos y neutros.

Un día para vivir | Capítulo 11: Padre Ausente | Temporada 5

Actualmente todo se inclina por los grises cálidos, beige, arena y marrones que son muy suaves. Además, mantienen la neutralidad y la luminosidad, pero a su vez la sensación de calidez.

¿Cuáles son las alternativas para el color blanco?

El gris claro cálido: el reemplazo en tendencia

Esta es una gran oportunidad para hacer un cambio interesante en tus espacios. Los tonos deben ser muy claros con matices beige que aportan luz, combinan con todo y no son fríos visualmente.

Las ventajas son que combinan fácilmente y funcionan con distintos estilos, pero son más prácticos. Como es un tono más profundo pues las señales del uso cotidiano pasan más desapercibidas.

Beige, arena y marrón suave: la apuesta más acogedora

Otras de las opciones es optar por los beige, arena y marrones muy suaves que se imponen como tendencia. Lo importante es elegir tonos claros, similares al color de la arena o la madera natural y evitar los marrones intensos.

Estos generan ambientes cálidos y acogedores. El auge de los tonos tierra y neutros cálidos responde a la búsqueda de espacios más confortables y naturales, en contraste con los grises fríos que dominaron años anteriores.

¿Cuáles son las ventajas de estos colores?

Además, de las ventajas estéticas los nuevos colores tienen un beneficio que es que no dejan en evidencia tan fácil la suciedad. Es decir que las pequeñas marcas y señales del uso diario resultan menos visibles sobre superficies gris claro, beige o marrón suave.

Por otro lado, tenemos que son colores muy versátiles ya que por ejemplo un sillón de color gris claro cálido puede acompañarse con almohadones beige, mantas de lino, madera clara y detalles en negro para lograr un ambiente contemporáneo.

En cuanto a los sillones beige o arena se pueden combinar con la madera, fibras naturales, blanco roto y otros tonos tierra. Agrega detalles en marrón suave como una alfombra, una mesa auxiliar o almohadones.