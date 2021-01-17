Horóscopo de hoy Tauro domingo 17 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Necesitas tomar en cuenta que todos necesitan una segunda oportunidad, ya que nadie nace con todo el conocimiento.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor:
Temes ser demasiado extrovertido y sarcástico, sin embargo, ese es justo el perfil que debes mostrar, pues es lo que seduce y conquista a la persona que habrá de estar a tu lado por el resto de tu vida. Urano te invita a solo ser tú mismo.
Tauro en el trabajo:
¿Debes dar una segunda oportunidad a ese socio, compañero de trabajo o empleado? Nadie ha dicho que el trabajo debe ser una especie de dictadura donde los fallos se pagan con sangre. Hay que dar segundas y terceras oportunidades, y todas las que hagan falta.
Todos estamos aprendiendo el gran oficio de la vida, ponte en sus zapatos, tú también pedirías otra oportunidad.