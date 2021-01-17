Horóscopo de hoy Tauro domingo 17 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Temes ser demasiado extrovertido y sarcástico, sin embargo, ese es justo el perfil que debes mostrar, pues es lo que seduce y conquista a la persona que habrá de estar a tu lado por el resto de tu vida. Urano te invita a solo ser tú mismo.

Tauro en el trabajo:

¿Debes dar una segunda oportunidad a ese socio, compañero de trabajo o empleado? Nadie ha dicho que el trabajo debe ser una especie de dictadura donde los fallos se pagan con sangre. Hay que dar segundas y terceras oportunidades, y todas las que hagan falta.

Todos estamos aprendiendo el gran oficio de la vida, ponte en sus zapatos, tú también pedirías otra oportunidad.