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Horóscopo de hoy Tauro domingo 18 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Felicidades torito! Este domingo tienes toda la suerte y la buena fortuna a tu favor.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Día muy bueno para las loterías y juegos de azar, la suerte estará de tu lado, aunque probablemente debas poner algo de tu parte y buscar la fortuna, no solo esperarla llegar.

No pienses en los últimos sorteos, busca tus números favoritos, aunque no los encuentres fácilmente, y lánzate al vacío.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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