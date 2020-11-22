Horóscopo de hoy Tauro domingo 22 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Los astros te dicen y te recuerdan que el Universo es basto e infinito. No te cierres a nuevos horizontes, abre tu mente y tu corazón a nuevas oportunidades de negocios y trabajo.

Atrás quedó la inseguridad económica, pues vienen noticias de dinero por cuestiones de trabajo, y tal vez, un viaje también.

Si estás desempleado te llegará una nueva oferta de trabajo, podría ser en otra ciudad, así que prepara la mudanza. Baja barreras para que todo llegue a tu vida.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!