MasterChef 24/7: ¿Qué es el sellado de la carne y para qué sirve?

Uno de los pasos más determinantes al momento de trabajar con cortes dentro de MasterChef 24/7 es el sellado, una técnica básica de la gastronomía que transforma por completo la presencia, el aroma y la consistencia de cualquier platillo.

El sellado de la carne es un método que consiste en exponer la superficie de la pieza a una temperatura muy elevada, ya sea sobre un sartén caliente o directamente en la plancha. Este choque térmico dora el exterior del corte, formando una cubierta dorada y crujiente que ayuda a retener la humedad natural en el corazón de la carne.

De acuerdo con recomendaciones gastronómicas de Nestlé Recetas, llevar a cabo un buen sellado no solo garantiza un bocado suave y sabroso, sino que altera de forma positiva el aspecto visual. El tono caramelizado que se obtiene eleva la presentación del platillo, despertando el apetito desde el primer golpe de vista.

Esta herramienta culinaria se adapta perfectamente a distintas proteínas, desde vacuno y cerdo hasta aves o cordero. Durante la exposición al calor intenso, los aromas se potencian de manera notable. Adicionalmente, el proceso cumple una función clave de higiene en la cocina: el calor extremo sobre la superficie del corte ayuda a neutralizar microorganismos y bacterias que puedan estar presentes en el exterior de la pieza antes de terminar su cocción.

¿Cuánto tiempo se deja sellar la carne?

Para ejecutar el sellado de la carne con precisión profesional y no terminar cocinando de más el centro del corte, el tiempo es el factor decisivo. El sellado debe ser un proceso rápido y directo: bastan entre 1 y 2 minutos por cada lado a fuego muy alto.