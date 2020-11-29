Horóscopo de hoy Tauro domingo 29 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Estás pasando pruebas pesadas pero que te llevarán a tener más conciencia y sabrás que el elegir con las vísceras, nunca lleva a nada bueno.

Tal vez no veas llegar la tuya, pero qué crees, Marte te tira la venda de los ojos y hace que veas que más allá, siempre existirán más oportunidades.

Tienes que trabajar en tu autoestima y aceptación. Si las cosas escapan de las manos, acéptalo y fluye. Tu energía fluirá como la de un adolescente con fuerza, ve con ese coraje tras lo que quieres, aunque eso implique un riesgo, lánzate a tus sueños.

Buenas noticias si estás pensando en montar un negocio. Se firman alianzas.

Se reciben buenas nuevas o arreglas tu pasaporte y visa para salir.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!