Horóscopo de hoy Tauro domingo 29 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No te dejes llevar por impulsos, recuerda que eso no te llevará a algo bueno. Debes aprender a ser racional.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Estás pasando pruebas pesadas pero que te llevarán a tener más conciencia y sabrás que el elegir con las vísceras, nunca lleva a nada bueno.
Tal vez no veas llegar la tuya, pero qué crees, Marte te tira la venda de los ojos y hace que veas que más allá, siempre existirán más oportunidades.
Tienes que trabajar en tu autoestima y aceptación. Si las cosas escapan de las manos, acéptalo y fluye. Tu energía fluirá como la de un adolescente con fuerza, ve con ese coraje tras lo que quieres, aunque eso implique un riesgo, lánzate a tus sueños.
Buenas noticias si estás pensando en montar un negocio. Se firman alianzas.
Se reciben buenas nuevas o arreglas tu pasaporte y visa para salir.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.