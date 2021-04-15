Horóscopo de hoy Tauro jueves 15 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu propio deseo de actuar, trae cambios en el ambiente familiar y la vida amorosa y destapa tu creatividad.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
A partir de hoy, puedes hacer mejoras en las relaciones y en tu casa, vender o comprar una propiedad que tenías hace tiempo atorada y afianzar tu situación financiera.
Querido Gabriel, Arcángel del hogar: “Por favor ayúdame a atender a mis seres cercanos y guiarlos con amor ahora”.
Un limón en tu espacio de trabajo, otro donde guardas tu dinero y uno más, debajo de la almohada, para neutralizar las envidias y multiplicar tu prosperidad financiera.
Decreto: “Los ángeles de la armonía abren mi camino y me guían a aprovechar cada momento para el bien divino de todos los involucrados aquí y ahora”.