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Horóscopo de hoy Tauro jueves 15 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu propio deseo de actuar, trae cambios en el ambiente familiar y la vida amorosa y destapa tu creatividad.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

A partir de hoy, puedes hacer mejoras en las relaciones y en tu casa, vender o comprar una propiedad que tenías hace tiempo atorada y afianzar tu situación financiera.

Querido Gabriel, Arcángel del hogar: “Por favor ayúdame a atender a mis seres cercanos y guiarlos con amor ahora”.

Un limón en tu espacio de trabajo, otro donde guardas tu dinero y uno más, debajo de la almohada, para neutralizar las envidias y multiplicar tu prosperidad financiera.

Decreto: “Los ángeles de la armonía abren mi camino y me guían a aprovechar cada momento para el bien divino de todos los involucrados aquí y ahora”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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