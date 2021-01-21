Horóscopo de hoy Tauro jueves 21 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Este jueves, donde los planetas están en tensión, se pueden acelerar, así que el Arcángel Rahab te ayuda a controlar tus estados de ánimo.

Los estados de ánimo son como el mar, a veces tranquilos, a veces turbulentos. Es necesario recargar las baterías.

Manakel está aquí para ayudarte a recuperar el control, una vez que superes lo que te detiene o te hace débil, podrás ver la vida de una manera diferente y estarás más en armonía contigo mismo.