Horóscopo de hoy Tauro jueves 21 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Debes de tomar las riendas y controlar tu ánimo para poder cargar nueva energía positiva.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Este jueves, donde los planetas están en tensión, se pueden acelerar, así que el Arcángel Rahab te ayuda a controlar tus estados de ánimo.
Los estados de ánimo son como el mar, a veces tranquilos, a veces turbulentos. Es necesario recargar las baterías.
Manakel está aquí para ayudarte a recuperar el control, una vez que superes lo que te detiene o te hace débil, podrás ver la vida de una manera diferente y estarás más en armonía contigo mismo.