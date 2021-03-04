Horóscopo de hoy Tauro jueves 4 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Es una etapa perfecta para valorarte y quererte mucho, recuerda que el amor comienza por amarse uno mismo.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Quieres protegerte del sufrimiento o de que puedan volver hacerte daño. Eso es normal después de sufrir alguna decepción, traición o desilusión, pero procura no quedar demasiado tiempo con ese sentimiento porque no te dejará avanzar ni ver con claridad la raíz del problema.
En consecuencia, pasarás noches dudando de ti, si fue culpa tuya y si tomaste la decisión correcta, pero ten en cuenta que todo pasa por una razón y que nada dura para siempre.
Recuerda que eres un ser especial, no dejes que las circunstancias o personas apaguen esa luz, la luz con que brillas.
El Arcángel Rafael te dice: "Confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes, y permítenos ayudarte con la carga".