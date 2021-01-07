Horóscopo de hoy Tauro jueves 7 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Dios ha enviado a los ángeles para apoyarte y ayudarte a ser sanado con la magia de la música.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Torito, Marte está en tu casa visitándote, pero no temas, es el día 7, el número más mágico de todos y tu ángel de la guarda te trae un mensaje: "Los ángeles te llaman con toda su alma, sumérgete en la música hermosa. Eleva tu espíritu por encima del cuidado terrenal y llena tus pensamientos con amor divino.”
También es posible que los ángeles te hablen de tus talentos musicales. Además, has sentido recientemente un deseo por componer música, por aprender a tocar algún instrumento o por crear tu propia orquesta.
Quizás, estas ideas están inspiradas por los ángeles que ven tu talento, ellos saben que puedes usar tus habilidades para servir a otras personas; de esta manera, te están pidiendo convertirte en un ángel terrenal moviendo tus talentos musicales, así que manos al Cosmos.