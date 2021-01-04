Horóscopo de hoy Tauro lunes 4 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el dinero:

Bienvenido a esta primera semana del año 2021, donde la lluvia de meteoritos te apoya para mejorar la situación económica en este día.

Tauro en el amor:

Podrías encontrar el amor con la persona que menos esperas, porque de una amistad podría surgir un sentimiento más profundo, y esa persona que tanto quieres como amigo, puede convertirse en tu gran amor. Sé valiente y declárate, claro, siempre y cuando estés sin compromiso, de lo contrario, siempre piensa en lo que puedes perder por una noche de pasión.

Tauro en la vida:

Comparte tiempo con tus amigos, será una gran gran oportunidad para vivir momentos muy divertidos.

Frase de esta semana: “Da el primer paso con fe, no tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso”.

Tu color: Verde, para usarlo durante la semana.