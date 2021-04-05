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Horóscopo de hoy Tauro lunes 5 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Hoy es un día clave para llegar a acuerdos, conseguir un apoyo y conciliar un pleito.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Tienes varios días en los que has sentido un desánimo inexplicable, pero ahora surge tu motivación y hasta puedes contagiar a tu familia.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Haz esta afirmación: “Queridos ángeles del entusiasmo, por favor llénenme de amor por mis sueños, por mí mismo y por mi familia ahora”. Coloca flores blancas para la bondad y la pureza.

Tu color de esta semana: Rosa claro, para el amor puro.

El decreto de la semana: “Estoy agradecido de que Dios tiene una idea perfecta para mi familia y la manifiesta ahora”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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