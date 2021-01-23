Horóscopo de hoy Tauro sábado 23 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Este fin de semana es para trabajar la intuición, con la Luna en el signo zodiacal de Géminis, la golondrina; tu animal de la semana, te muestra toda tu majestuosidad, unión y perseverancia, ¡a darle amor al día!

La golondrina te dice que estás en el momento preciso para mostrar a los demás que tienes mucha perseverancia, sabes trabajar con la luz del Sol, eres vida y amor, sabes en verdad lo que realmente requieres, pero también eres empático para darle arropo a tus cercanos.

Palabra a trabajar: Empatía.