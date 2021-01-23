Horóscopo de hoy Tauro sábado 23 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu mejor virtud es saber lo que realmente quieres en tu vida, así que sigue aprovechándola a tu favor.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Este fin de semana es para trabajar la intuición, con la Luna en el signo zodiacal de Géminis, la golondrina; tu animal de la semana, te muestra toda tu majestuosidad, unión y perseverancia, ¡a darle amor al día!
La golondrina te dice que estás en el momento preciso para mostrar a los demás que tienes mucha perseverancia, sabes trabajar con la luz del Sol, eres vida y amor, sabes en verdad lo que realmente requieres, pero también eres empático para darle arropo a tus cercanos.
Palabra a trabajar: Empatía.