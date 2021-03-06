Horóscopo de hoy Tauro sábado 6 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: La luna menguante sugiere que este día puede ser el momento de buscar la ayuda de Jofiel y te ayuda a meditar sobre el hermoso rayo amarillo de la poderosa fuerza de este arcángel.

La vibración de esta frecuencia brillante y suprema siempre te permitirá sentirte objetivo. Jofiel te liberará del peso del reto y te dirigirá hacia el discernimiento. Como consecuencia de ello, la liberación se extasiará, haciéndote surgir desde cualquier confín en el que sientas que está atrapado tu espíritu.

Canta "Hah" tres veces a través del chakra del corazón y sellarás la promesa de la liberación.