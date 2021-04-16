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Horóscopo de hoy Tauro viernes 16 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Viene a ti la energía positiva, por lo que podrás mantener perfectamente un equilibrio.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo

Hoy disfrutarás de paz en tu entorno laboral y podrás llevar a cabo tus tareas cotidianas de forma alegre.

Tauro en la vida

Hoy podrás compaginar perfectamente descanso y actividad, por lo que el día resultará altamente positivo.

La alegría será la nota dominante en sus relaciones afectivas. Las relaciones amistosas serán buenas, pero deberás reservar tus opiniones.

Tauro en la familia

En el terreno familiar, tendrás que adaptarte a las circunstancias si quieres que reine la paz.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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