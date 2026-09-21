Estas fueron TODAS las peleas que sucedieron en el tercer Domingo de Gala de La Granja VIP

Las emociones y tensiones dentro de La Granja VIP están más vivas que nunca ya que el pasado Domingo 20 de septiembre se llevó la tercer Gala; si bien, hubo grandes sorpresas y noticias positivas para algunos Granjeros como obtener premios e incluso salvarse de la eliminación, también fue una noche donde algunas conversaciones subieron de nivel, es por eso que a continuación hacemos un recuento de las peleas más polémicas sucedidas durante la noche.

La Granja VIP: ¿Quiénes se pelearon en el tercer Domingo de Gala, el 20 de septiembre de 2026?

El pasado Domingo hubo diversas confrontaciones; por ejemplo Alfredo Adame; “El golden boy” discutió con la esposa de Carlos Trejo ya que esta mencionó que constantemente su pareja es señalado como “una maceta”; algo que no es, a lo que el ganador de la primera temporada de La Granja VIP expresó que sí, este intercambio de palabras subió de tono por lo que Adal Ramones tuvo que frenarlas.

Otra de las peleas que se llevaron a cabo fue la de Ivonne Montero y Julio Camejo; estas tensiones se reflejaron en la sección “El Palenque” en donde ambos Granjeros expresaron sus inconformidades ya que debido al cuidado de un caballo dentro de La Granja ambos pudieron exponer los errores que tuvieron. Por otro lado, otra confrontación que ocurrió fue la de Niurka y Mono ya que ambos discutieron e incluso este hecho provocó que Kenny Avilés rompiera en llanto debido a que dijo que no le gustaba ver que las personas discutieron.

Finalmente la última pelea que hubo fue entre dos Granjeros; Rafa Mercadante y Julio Camejo. Ambos protagonizaron una discusión ya que Camejo expresó que Rafa debe respetar a las mujeres y guardar silencio para proteger su dignidad. Los gritos no se hicieron esperar por lo que todos quedaron sorprendidos.

“Es una maceta": Alfredo Adame y esposa de Carlos Trejo tuvieron una FUERTE discusión en el Domingo de Eliminación de La Granja VIP

La Granja VIP: ¿Quién es el Granjero número 20?

Es oficial, un Granjero se une a La Granja VIP en la tercera semana del reality y es nada más y nada menos que el cantante y actor mexicano Pablo Montero, mismo que llegó en un caballo y que fue despedido por sus seres queridos antes de ingresar con sus compañeros y quedar aislado. En su presentación la destacada celebridad dejó claro que las actividades de la Granja no son ajenas a él ya que ha hecho labores propias de esta.

