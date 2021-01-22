Horóscopo de hoy Tauro viernes 22 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Recuerda que lo que te choca siempre te checa ¡aguas!, sacúdete de todas esas vibras.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Algunos amigos podrían acercarse por un consejo debido a problemas de pareja, aunque debes de tener cuidado, ya que solo te están contando una parte.
Venus en el signo zodiacal de Capricornio te hará ver que solo es una tormenta en un vaso con agua.
Este día hay doble tierra para ti, así que hay posibilidades de asumir más responsabilidades de lo habitual y de formar alianzas importantes, así que tienes que saber de quién rodearte, ¡sí!, a veces te caen mal, pero eso es un reflejo de lo que tú tienes.