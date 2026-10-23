Horóscopo de hoy sábado 24 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 24 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 24 de octubre de 2026

Hoy, sábado 24 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : Mercurio retrógrado te invita a revisar decisiones y evitar discusiones impulsivas. Dedica tiempo al descanso y controla los gastos innecesarios.

: Mercurio retrógrado te invita a revisar decisiones y evitar discusiones impulsivas. Dedica tiempo al descanso y controla los gastos innecesarios. Tauro : busca tranquilidad en actividades sencillas y comparte tiempo con quienes te brindan confianza. Organizar tus finanzas te ayudará a evitar preocupaciones.

: busca tranquilidad en actividades sencillas y comparte tiempo con quienes te brindan confianza. Organizar tus finanzas te ayudará a evitar preocupaciones. Géminis : el inicio de Mercurio retrógrado te pide revisar mensajes y acuerdos antes de tomar decisiones. Escucha tus emociones y evita compras apresuradas.

: el inicio de Mercurio retrógrado te pide revisar mensajes y acuerdos antes de tomar decisiones. Escucha tus emociones y evita compras apresuradas. Cáncer : dedicar tiempo al hogar te ayudará a recuperar la armonía y fortalecer los vínculos familiares. Planifica tus gastos y prioriza tu tranquilidad.

: dedicar tiempo al hogar te ayudará a recuperar la armonía y fortalecer los vínculos familiares. Planifica tus gastos y prioriza tu tranquilidad. Leo : revisa los proyectos pendientes antes de iniciar algo nuevo y evita comprometerte por impulso. Una conversación afectuosa puede mejorar tu ánimo.

: revisa los proyectos pendientes antes de iniciar algo nuevo y evita comprometerte por impulso. Una conversación afectuosa puede mejorar tu ánimo. Virgo : Mercurio retrógrado favorece la revisión de rutinas y asuntos pendientes. Evita las críticas innecesarias y organiza tus próximos gastos.

: Mercurio retrógrado favorece la revisión de rutinas y asuntos pendientes. Evita las críticas innecesarias y organiza tus próximos gastos. Libra : una conversación sincera puede resolver dudas sentimentales y acercarte a alguien especial. Revisa tus cuentas antes de asumir nuevas responsabilidades.

: una conversación sincera puede resolver dudas sentimentales y acercarte a alguien especial. Revisa tus cuentas antes de asumir nuevas responsabilidades. Escorpio : aprovecha el sábado para descansar y dejar atrás preocupaciones acumuladas. Escucha a tu pareja y analiza con cautela las propuestas económicas.

: aprovecha el sábado para descansar y dejar atrás preocupaciones acumuladas. Escucha a tu pareja y analiza con cautela las propuestas económicas. Sagitario : Mercurio retrógrado te invita a revisar planes y confirmar información importante. Busca un equilibrio entre las actividades recreativas y tus gastos.

: Mercurio retrógrado te invita a revisar planes y confirmar información importante. Busca un equilibrio entre las actividades recreativas y tus gastos. Capricornio : ordenar tus prioridades te permitirá disfrutar de una jornada más tranquila. Una charla familiar puede ayudarte a resolver un asunto pendiente.

: ordenar tus prioridades te permitirá disfrutar de una jornada más tranquila. Una charla familiar puede ayudarte a resolver un asunto pendiente. Acuario : revisa tus palabras y evita sacar conclusiones apresuradas durante Mercurio retrógrado. Una nueva conexión puede entusiasmarte, pero mantén la prudencia con el dinero.

: revisa tus palabras y evita sacar conclusiones apresuradas durante Mercurio retrógrado. Una nueva conexión puede entusiasmarte, pero mantén la prudencia con el dinero. Piscis: escuchar tus necesidades te ayudará a recuperar el equilibrio y mejorar tus vínculos. Establece límites en tus gastos y reserva tiempo para descansar.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: