¿Piensa traicionarlo? Manelyk quiere ver a Kunno nominado en La Granja VIP y explica sus increíbles razones
Aunque son fieles aliados en La Granja VIP, Mane piensa que Kunno ya se merece estar en la tabla de nominación y podría convencer a “Mono” de mandarlo.
El equipo de Manelyk en La Granja VIP está en aprietos y saben que deben ser muy listos con cada estrategia para evitar ser perjudicados por sus rivales. Así que ahora que Mario "Mono" Osuna ganó una herradura gracias a una dinámica y piensan que el beneficio podría ser mandar a un Granjero directamente a la tabla. Lo que ninguno vio venir, es que pondrían a Kunno como una opción para ser nominado, una idea que la propia "reina de los realities" respaldó.
La razón sería simple, piensa que están en un punto de la competencia donde es mejor ir a la tabla para así tener la tranquilidad de que el público sí los sigue apoyando. Por eso, cuando el influencer dijo que le gustaría medirse con otros Granjeros, Mane lo apoyó y pidió que lo vieran como algo positivo.
"No estaría mal que fuera, así ya pisa esa tabla", sentenció la Granjera, que en otras ocasiones ya ha dicho que ella prefiere estar entre los nominados de La Granja VIP constantemente porque cada que se salva, tiene la tranquilidad de que su fandom la está respaldando a pesar de todo.
Sin embargo, el "Mono" Osuna no está del todo convencido con el plan de Manelyk y dejó ver que no le gustaría arriesgar a ese nivel a Kunno. En su lugar, reveló que si tuviera que traicionar a alguno de la "Resistencia", se iría por Bebeshita, a quien ya ha dicho no tener tanta confianza por su cercanía con el equipo de Kevyn Contreras y Niurka.
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Luego de hablarlo seriamente con Mane, Kunno aceptó que sí es verdad que estaría bien quedarse una semana más en La Granja VIP por los votos del público y no porque se ha salvado de las nominaciones como hasta ahora. No obstante, en ocasiones anteriores ha confesado que sí le preocupa salir en su primera vez y por eso es que buscan protegerlo a toda costa.
"Sí está bien, es lo justo. Si estamos haciéndolo como grupo, el único que no ha tocado la tabla soy yo", dijo el influencer, señalando además que es la única opción viable porque ir en contra de Bebeshita podría traerles muchos problemas si ella no entiende que es por el bien del equipo.