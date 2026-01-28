Horóscopo del miércoles 28 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 28 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de enero de 2026

Hoy, miércoles 28 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día invita a ordenar ideas y priorizar lo verdaderamente importante. Es un buen momento para tomar decisiones con mayor coherencia y menos apuro.

: el día invita a ordenar ideas y priorizar lo verdaderamente importante. Es un buen momento para tomar decisiones con mayor coherencia y menos apuro. Tauro : la energía favorece la estabilidad emocional y el disfrute de lo simple. Es una jornada propicia para avanzar con constancia en asuntos personales.

: la energía favorece la estabilidad emocional y el disfrute de lo simple. Es una jornada propicia para avanzar con constancia en asuntos personales. Géminis : sientes la necesidad de enfocarte y bajar el ritmo mental. El día pide elegir bien tus palabras y evitar dispersarte.

: sientes la necesidad de enfocarte y bajar el ritmo mental. El día pide elegir bien tus palabras y evitar dispersarte. Cáncer : la atención se dirige a temas económicos y de seguridad personal. Es un buen momento para organizar recursos y pensar a largo plazo.

: la atención se dirige a temas económicos y de seguridad personal. Es un buen momento para organizar recursos y pensar a largo plazo. Leo : la jornada te impulsa a afirmarte desde la calma y la claridad. Es un día ideal para expresar lo que necesitas sin dramatismos.

: la jornada te impulsa a afirmarte desde la calma y la claridad. Es un día ideal para expresar lo que necesitas sin dramatismos. Virgo : el día invita a la introspección y al cuidado emocional. Es importante respetar tus tiempos y no exigirte de más.

: el día invita a la introspección y al cuidado emocional. Es importante respetar tus tiempos y no exigirte de más. Libra: la energía favorece el contacto social y los intercambios equilibrados. Es un buen momento para retomar conversaciones pendientes.

la energía favorece el contacto social y los intercambios equilibrados. Es un buen momento para retomar conversaciones pendientes. Escorpio : el foco está puesto en el ámbito profesional y en tus responsabilidades. Es una jornada para actuar con estrategia y determinación.

: el foco está puesto en el ámbito profesional y en tus responsabilidades. Es una jornada para actuar con estrategia y determinación. Sagitario : sientes ganas de planificar nuevos objetivos. El día favorece aprendizajes y decisiones con proyección futura.

: sientes ganas de planificar nuevos objetivos. El día favorece aprendizajes y decisiones con proyección futura. Capricornio : la jornada invita a transformar emociones con mayor madurez. Es un buen momento para soltar cargas innecesarias.

: la jornada invita a transformar emociones con mayor madurez. Es un buen momento para soltar cargas innecesarias. Acuario : las relaciones se vuelven un espacio de reflexión y ajuste. Es un día para escuchar al otro y revisar acuerdos.

: las relaciones se vuelven un espacio de reflexión y ajuste. Es un día para escuchar al otro y revisar acuerdos. Piscis: el día favorece la organización de rutinas y el cuidado del bienestar. Pequeños cambios pueden darte mayor equilibrio.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: