Horóscopo de hoy jueves 28 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

¡Conoce lo que te depara el futuro con ingeniería del destino!

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 28 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de mayo de 2026

Hoy, jueves 28 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a observar con más profundidad ciertas emociones o situaciones que venías evitando enfrentar. La Luna en Escorpio puede ayudarte a reconocer qué cambios son necesarios para recuperar estabilidad y tranquilidad.

: la jornada te invita a observar con más profundidad ciertas emociones o situaciones que venías evitando enfrentar. La Luna en Escorpio puede ayudarte a reconocer qué cambios son necesarios para recuperar estabilidad y tranquilidad. Tauro : el día pone especial atención en tus relaciones y en la manera en que estás construyendo acuerdos con otras personas. Escuchar con calma y evitar reacciones impulsivas favorecerá vínculos más sólidos y sinceros.

: el día pone especial atención en tus relaciones y en la manera en que estás construyendo acuerdos con otras personas. Escuchar con calma y evitar reacciones impulsivas favorecerá vínculos más sólidos y sinceros. Géminis : la energía disponible favorece ajustes positivos en tu rutina y una mejor organización de tus tiempos. La Luna en Escorpio puede ayudarte a detectar qué hábitos están drenando tu energía y qué necesitas transformar.

: la energía disponible favorece ajustes positivos en tu rutina y una mejor organización de tus tiempos. La Luna en Escorpio puede ayudarte a detectar qué hábitos están drenando tu energía y qué necesitas transformar. Cáncer : la jornada despierta sensibilidad, creatividad y deseos de compartir más con personas que te hacen sentir en confianza. Un encuentro inesperado podría renovar tu motivación y entusiasmo.

: la jornada despierta sensibilidad, creatividad y deseos de compartir más con personas que te hacen sentir en confianza. Un encuentro inesperado podría renovar tu motivación y entusiasmo. Leo : el día invita a prestar atención a temas familiares o asuntos emocionales que requieren más presencia y honestidad. La Luna en Escorpio intensifica tu intuición y puede mostrarte qué necesitas soltar para avanzar con más calma.

: el día invita a prestar atención a temas familiares o asuntos emocionales que requieren más presencia y honestidad. La Luna en Escorpio intensifica tu intuición y puede mostrarte qué necesitas soltar para avanzar con más calma. Virgo : la energía disponible favorece conversaciones profundas y decisiones tomadas desde una mirada más consciente. Mantener la mente abierta puede ayudarte a resolver diferencias o aclarar malentendidos recientes.

: la energía disponible favorece conversaciones profundas y decisiones tomadas desde una mirada más consciente. Mantener la mente abierta puede ayudarte a resolver diferencias o aclarar malentendidos recientes. Libra : la jornada pone el foco en aquello que valoras y en cómo estás administrando tus recursos y tu tiempo. La Luna en Escorpio favorece decisiones más estratégicas y una mayor conexión con tus verdaderas prioridades.

: la jornada pone el foco en aquello que valoras y en cómo estás administrando tus recursos y tu tiempo. La Luna en Escorpio favorece decisiones más estratégicas y una mayor conexión con tus verdaderas prioridades. Escorpio : la Luna en tu signo potencia tu magnetismo, tu intuición y tu capacidad para comprender lo que ocurre más allá de las palabras. El día favorece cambios positivos en vínculos cercanos y decisiones que fortalecen tu seguridad personal.

: la Luna en tu signo potencia tu magnetismo, tu intuición y tu capacidad para comprender lo que ocurre más allá de las palabras. El día favorece cambios positivos en vínculos cercanos y decisiones que fortalecen tu seguridad personal. Sagitari o: la energía disponible sugiere bajar el ritmo y darte momentos de descanso antes de asumir nuevas responsabilidades. Escuchar tus necesidades internas será clave para conservar equilibrio y claridad.

o: la energía disponible sugiere bajar el ritmo y darte momentos de descanso antes de asumir nuevas responsabilidades. Escuchar tus necesidades internas será clave para conservar equilibrio y claridad. Capricornio : la jornada favorece encuentros, conversaciones importantes y proyectos compartidos con personas que aportan estabilidad y confianza. Una propuesta interesante podría abrir oportunidades a futuro.

: la jornada favorece encuentros, conversaciones importantes y proyectos compartidos con personas que aportan estabilidad y confianza. Una propuesta interesante podría abrir oportunidades a futuro. Acuario : el día pone atención en tus objetivos y en cómo estás manejando ciertas presiones externas. La Luna en Escorpio puede generar intensidad emocional, pero también ayudarte a actuar con más estrategia y madurez.

: el día pone atención en tus objetivos y en cómo estás manejando ciertas presiones externas. La Luna en Escorpio puede generar intensidad emocional, pero también ayudarte a actuar con más estrategia y madurez. Piscis: la energía disponible despierta deseos de expansión, movimiento y nuevas experiencias que aporten inspiración a tu vida cotidiana. Confiar más en tu intuición puede ayudarte a tomar decisiones acertadas y beneficiosas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: