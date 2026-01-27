Horóscopo de Leo para febrero 2026: Estas son las predicciones para tu signo

Febrero de 2026 llega como un mes de movimientos intensos para las personas de Leo : un signo naturalmente vinculado al liderazgo, la expresión personal y el deseo de dejar huella. Tras un comienzo de año marcado por replanteos y ajustes, el segundo mes del año traerá escenarios donde las decisiones tomadas en semanas anteriores comenzarán a mostrar sus primeros resultados.

El clima astrológico invita a los leoninos a revisar su manera de vincularse con el entorno, tanto en el plano laboral como en el afectivo. Será un período ideal para redefinir prioridades, fortalecer la autoestima y animarse a cerrar etapas que ya no aportan crecimiento.

Las predicciones para Leo en febrero de 2026, según la astrología

Según la astrología , en el ámbito profesional, febrero traerá oportunidades de destacarse, especialmente para quienes trabajan en áreas creativas, de comunicación o liderazgo. Podrían surgir propuestas que impliquen mayor exposición pública o responsabilidades. Esto exigirá organización. También será un buen momento para iniciar proyectos personales que se habían postergado.

En el plano emocional, algunas conexiones se fortalecerán a partir del diálogo, mientras que otras podrían mostrar señales de desgaste. Para los solteros, el mes favorece encuentros inesperados con personas que despierten una atracción intensa, pero también desafíos emocionales. La energía invita a Leo a dejar de lado el orgullo.

La salud requerirá atención especial en lo relacionado al estrés y al descanso. Mantener rutinas equilibradas, combinar actividad física con momentos de relajación y evitar la sobreexigencia, serán fundamentales para sostener el bienestar general.

La influencia de la energía cósmica del Sol y el eclipse anular en Acuario

El Sol, regente de Leo, transitará durante febrero por el signo de Acuario, su opuesto complementario. Esto coloca el foco en los vínculos, las asociaciones y las dinámicas de pareja. Esta posición invita a los leoninos a mirarse a través del otro, a escuchar opiniones y aprender a compartir protagonismo.

El 17 de febrero se producirá un eclipse anular de Sol en Acuario: un evento clave del mes que actuará como punto de inflexión. Astrológicamente, los eclipses representan cierres y comienzos, por lo que para Leo este fenómeno marcará transformaciones importantes en su forma de relacionarse y comprometerse, tanto a nivel personal como profesional. Será un momento propicio para redefinir acuerdos, y soltar viejos patrones.