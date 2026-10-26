Horóscopo de hoy lunes 26 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 26 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de octubre de 2026

Hoy, lunes 26 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna Llena en Tauro te invita a revisar tus prioridades materiales y evitar compras impulsivas. Dedica tiempo al descanso y expresa tus sentimientos con paciencia.

: la Luna Llena en Tauro te invita a revisar tus prioridades materiales y evitar compras impulsivas. Dedica tiempo al descanso y expresa tus sentimientos con paciencia. Tauro : la Luna Llena en tu signo impulsa una reflexión sobre tus necesidades y los cambios que deseas realizar. Escucha a tu cuerpo, fortalece tus vínculos y evalúa tus próximos pasos económicos.

: la Luna Llena en tu signo impulsa una reflexión sobre tus necesidades y los cambios que deseas realizar. Escucha a tu cuerpo, fortalece tus vínculos y evalúa tus próximos pasos económicos. Géminis : el lunes será ideal para bajar el ritmo y dejar atrás preocupaciones acumuladas. Una conversación sincera puede aclarar dudas afectivas y ayudarte a resolver un asunto pendiente.

: el lunes será ideal para bajar el ritmo y dejar atrás preocupaciones acumuladas. Una conversación sincera puede aclarar dudas afectivas y ayudarte a resolver un asunto pendiente. Cáncer : la energía lunar favorece los encuentros con amistades y la revisión de objetivos compartidos. Organiza tus compromisos sin descuidar tus momentos de tranquilidad y evita gastos innecesarios.

: la energía lunar favorece los encuentros con amistades y la revisión de objetivos compartidos. Organiza tus compromisos sin descuidar tus momentos de tranquilidad y evita gastos innecesarios. Leo : la Luna Llena en Tauro pone el foco en tus responsabilidades y en los resultados de tus esfuerzos recientes. Busca un equilibrio entre tus obligaciones y el descanso, y analiza bien las decisiones profesionales.

: la Luna Llena en Tauro pone el foco en tus responsabilidades y en los resultados de tus esfuerzos recientes. Busca un equilibrio entre tus obligaciones y el descanso, y analiza bien las decisiones profesionales. Virgo : este lunes favorece la planificación de nuevos proyectos y el aprendizaje de ideas diferentes. Una charla estimulante puede acercarte a alguien especial, mientras que revisar tus cuentas te dará mayor seguridad.

: este lunes favorece la planificación de nuevos proyectos y el aprendizaje de ideas diferentes. Una charla estimulante puede acercarte a alguien especial, mientras que revisar tus cuentas te dará mayor seguridad. Libra : la Luna Llena en Tauro te anima a dejar atrás situaciones que generan desgaste emocional. Habla con honestidad en tus relaciones y revisa los compromisos económicos que compartes con otras personas.

: la Luna Llena en Tauro te anima a dejar atrás situaciones que generan desgaste emocional. Habla con honestidad en tus relaciones y revisa los compromisos económicos que compartes con otras personas. Escorpio : la jornada pone el foco en tus relaciones y en la necesidad de encontrar acuerdos equilibrados. Evita reaccionar con intensidad ante las diferencias y analiza con calma cualquier propuesta financiera.

: la jornada pone el foco en tus relaciones y en la necesidad de encontrar acuerdos equilibrados. Evita reaccionar con intensidad ante las diferencias y analiza con calma cualquier propuesta financiera. Sagitario : organizar tu rutina te ayudará a afrontar la semana con mayor energía y claridad. Un gesto de cariño fortalecerá un vínculo, mientras que controlar los gastos cotidianos te permitirá mantener el orden.

: organizar tu rutina te ayudará a afrontar la semana con mayor energía y claridad. Un gesto de cariño fortalecerá un vínculo, mientras que controlar los gastos cotidianos te permitirá mantener el orden. Capricornio : la Luna Llena en Tauro favorece las actividades creativas y los momentos de disfrute personal. Dedica tiempo a tus afectos y administra tus recursos sin dejarte llevar por el entusiasmo.

: la Luna Llena en Tauro favorece las actividades creativas y los momentos de disfrute personal. Dedica tiempo a tus afectos y administra tus recursos sin dejarte llevar por el entusiasmo. Acuario : el lunes invita a prestar atención al hogar y resolver asuntos familiares pendientes. Busca espacios de calma y planifica las compras importantes antes de comprometer tu presupuesto.

: el lunes invita a prestar atención al hogar y resolver asuntos familiares pendientes. Busca espacios de calma y planifica las compras importantes antes de comprometer tu presupuesto. Piscis: una conversación o noticia puede ofrecerte una perspectiva diferente sobre un asunto que te preocupa. Evita saturarte de tareas, comparte tus emociones con alguien de confianza y revisa los gastos antes de asumir nuevos compromisos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: