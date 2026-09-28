Horóscopo de hoy lunes 28 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Bebeshita encara a Natalia Alcocer “ya no confío en nadie”

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 28 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de septiembre de 2026

Hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece comenzar la semana con calma y ordenar tus prioridades. La Luna en Tauro te invita a cuidar tus recursos, disfrutar de un vínculo estable y no exigir demasiado a tu cuerpo.

: la jornada favorece comenzar la semana con calma y ordenar tus prioridades. La Luna en Tauro te invita a cuidar tus recursos, disfrutar de un vínculo estable y no exigir demasiado a tu cuerpo. Tauro : la Luna transita tu signo y favorece la estabilidad, el disfrute y las decisiones prácticas. Descansa lo necesario, fortalece una conexión importante y analiza con calma cualquier movimiento económico.

: la Luna transita tu signo y favorece la estabilidad, el disfrute y las decisiones prácticas. Descansa lo necesario, fortalece una conexión importante y analiza con calma cualquier movimiento económico. Géminis : será conveniente reducir la dispersión y concentrarte en las tareas más importantes. Un encuentro cercano puede mejorar tu ánimo y controlar los gastos impulsivos ayudará a mantener el equilibrio.

: será conveniente reducir la dispersión y concentrarte en las tareas más importantes. Un encuentro cercano puede mejorar tu ánimo y controlar los gastos impulsivos ayudará a mantener el equilibrio. Cáncer : la energía disponible favorece recuperar seguridad y dedicar tiempo a las personas que te aportan tranquilidad. Una conversación afectiva puede acercarte a alguien y una decisión prudente protegerá tus recursos.

: la energía disponible favorece recuperar seguridad y dedicar tiempo a las personas que te aportan tranquilidad. Una conversación afectiva puede acercarte a alguien y una decisión prudente protegerá tus recursos. Leo : la Luna en Tauro puede llevarte a buscar mayor estabilidad antes de asumir nuevos desafíos. Cuida tus tiempos de descanso, disfruta de una relación que te dé confianza y evita compras innecesarias.

: la Luna en Tauro puede llevarte a buscar mayor estabilidad antes de asumir nuevos desafíos. Cuida tus tiempos de descanso, disfruta de una relación que te dé confianza y evita compras innecesarias. Virgo : tendrás facilidad para organizar pendientes y establecer objetivos realistas para la semana. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas te permitirá actuar con mayor seguridad.

: tendrás facilidad para organizar pendientes y establecer objetivos realistas para la semana. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas te permitirá actuar con mayor seguridad. Libra : la jornada invita a equilibrar tus obligaciones con actividades que te permitan desconectar. Una conexión puede avanzar de forma serena y mantener bajo control tus gastos favorecerá tu tranquilidad.

: la jornada invita a equilibrar tus obligaciones con actividades que te permitan desconectar. Una conexión puede avanzar de forma serena y mantener bajo control tus gastos favorecerá tu tranquilidad. Escorpio : la Luna en Tauro pone atención en tus relaciones y puede ayudarte a valorar aquello que te brinda seguridad. Cuida tu energía, habla con sinceridad y evita comprometer recursos antes de evaluar las consecuencias.

: la Luna en Tauro pone atención en tus relaciones y puede ayudarte a valorar aquello que te brinda seguridad. Cuida tu energía, habla con sinceridad y evita comprometer recursos antes de evaluar las consecuencias. Sagitario: el día favorece retomar el movimiento después del fin de semana, pero sin caer en excesos. Una conversación estimulante puede acercarte a alguien y una oportunidad material merece ser revisada con calma.

el día favorece retomar el movimiento después del fin de semana, pero sin caer en excesos. Una conversación estimulante puede acercarte a alguien y una oportunidad material merece ser revisada con calma. Capricornio : la influencia de la Luna en Tauro favorece la concentración y las decisiones relacionadas con asuntos prácticos. Una muestra de afecto puede fortalecer un vínculo y organizar tus recursos te dará mayor tranquilidad.

: la influencia de la Luna en Tauro favorece la concentración y las decisiones relacionadas con asuntos prácticos. Una muestra de afecto puede fortalecer un vínculo y organizar tus recursos te dará mayor tranquilidad. Acuario : será importante no llenar tu agenda de compromisos que puedan esperar. Un encuentro inesperado puede renovar tu ánimo y mantener prudencia con los gastos te ayudará a conservar estabilidad.

: será importante no llenar tu agenda de compromisos que puedan esperar. Un encuentro inesperado puede renovar tu ánimo y mantener prudencia con los gastos te ayudará a conservar estabilidad. Piscis: la jornada favorece la calma y la necesidad de recuperar energía antes de avanzar con nuevos planes. Una conversación íntima puede aportar seguridad y cuidar tus recursos evitará preocupaciones durante la semana.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: