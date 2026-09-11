Horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente: predicciones en el dinero, el amor y la salud de hoy viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre

El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente fue revelado. De acuerdo con sus predicciones, publicadas en su canal de YouTube, hay cambios energéticos en la abundancia, trabajo y nuevas oportunidades para los 12 signos. Algunos recibirán señales de prosperidad y otros deben cuidar su salud.

ARIES

Aries atraviesa una etapa de renovación, crecimiento y nuevas oportunidades. Las energías favorecen los cambios que permitan avanzar y dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo. En el ámbito económico, podrían surgir propuestas para aumentar los ingresos o mejorar el patrimonio. En el amor, es momento de tomar decisiones con mayor seguridad y abrirse a nuevas experiencias. La recomendación es confiar en la intuición y evitar quedarse en situaciones que generen estancamiento .

TAURO

Tauro tendrá una semana marcada por mucho trabajo, estrés y responsabilidades, por lo que será fundamental mantener la paciencia. Los astros aconsejan evitar discusiones y no permitir que los problemas del presente interfieran con los planes a futuro. El esfuerzo podría traer resultados importantes si mantiene la disciplina y concentra su energía en sus objetivos. Sus números de la suerte son 14, 46 y 77, mientras que sus colores de poder son el blanco y azul.

GÉMINIS

Géminis entra en una etapa ideal para recuperar el amor propio, soltar situaciones negativas y ordenar sus pensamientos. Después de dejar atrás aquello que le resta energía, podrá sentirse con mayor claridad para tomar decisiones. La fortuna también podría manifestarse en el dinero, con posibilidades de recibir ingresos adicionales o tener suerte en juegos de azar. La carta del 9 de Oros representa prosperidad y recompensas por el esfuerzo. En salud, conviene prestar atención a la garganta y los ojos.

CÁNCER

Cáncer vive un periodo de energías positivas y mayor estabilidad, con una alineación que puede favorecer sus proyectos personales y económicos. Incluso podrían presentarse oportunidades para comprar bienes importantes o invertir en su patrimonio. En materia de salud, deberá prestar atención al estómago y al equilibrio hormonal. También será importante proteger sus planes y evitar compartir demasiado con personas que puedan sentir envidia o malas intenciones. Sus números de la suerte son 01, 08 y 30.

LEO

Leo tendrá que poner especial atención en sus finanzas. Este periodo será favorable para organizar el dinero, establecer prioridades y evitar gastos innecesarios que puedan afectar su estabilidad económica. El trabajo aumentará especialmente durante jueves y viernes, pero el esfuerzo puede convertirse en nuevas oportunidades. La clave será administrar bien sus recursos y no gastar por impulso. Sus números de la suerte son 05, 10 y 17.

VIRGO

Virgo vive un momento especialmente significativo debido a su temporada de cumpleaños. Las estrellas lo llevan a reflexionar sobre el pasado, reconocer lo aprendido y concentrarse en construir un mejor presente. Será una etapa favorable para estudiar, prepararse y adquirir nuevos conocimientos. La autoconfianza será fundamental para aprovechar las oportunidades que comienzan a aparecer. Sus colores de poder son el naranja y amarillo, asociados con energía, creatividad y determinación.

LIBRA

Libra disfrutará de un fin de semana alegre, social y lleno de invitaciones, por lo que podría reencontrarse con personas importantes o conocer nuevos contactos que aporten experiencias positivas. Aunque habrá motivos para celebrar, deberá cuidar sus finanzas y evitar gastar más de lo necesario. En salud, es importante prestar atención al descanso, especialmente si aparecen episodios de insomnio o dificultad para dormir. Sus números de la suerte son 19, 28 y 45.

ESCORPIÓN

Escorpión entra en una etapa enfocada en la abundancia, el crecimiento personal y la transformación. Los astros recomiendan alejarse de personas, hábitos y situaciones que no aporten nada positivo a su vida. También podrían surgir asuntos relacionados con trámites legales o documentos importantes, por lo que deberá actuar con paciencia y revisar cuidadosamente cada detalle. Sus números de la suerte son 07, 18 y 39.

SAGITARIO

Sagitario atraviesa un periodo de profunda reflexión y análisis personal. Antes de tomar decisiones importantes, será necesario recuperar la serenidad y observar las situaciones desde una perspectiva más amplia. Las emociones podrían llevarlo a actuar impulsivamente, pero los astros aconsejan esperar el momento adecuado. La paciencia será su mejor aliada para evitar decisiones de las que posteriormente pueda arrepentirse. Sus números de la suerte son 22, 31 y 47.

CAPRICORNIO

Capricornio contará con buena fortuna en el ámbito laboral y en asuntos legales, por lo que algunos pendientes podrían comenzar a resolverse favorablemente. También será una etapa para demostrar madurez y aprender a poner límites. Los astros recomiendan no desperdiciar energía en personas negativas y concentrarse en quienes realmente contribuyen a su crecimiento. Sus colores de poder son el amarillo y rojo.

Este es el horóscopo de Capricornio para el fin de semana, según las predicciones.|(ESPECIAL/CANVA)

ACUARIO

Acuario tendrá un fin de semana alegre, dinámico y acompañado de buena fortuna. Las energías favorecen los encuentros sociales, la diversión y las experiencias que permitan recuperar el entusiasmo. Además, podría experimentar un golpe de suerte en juegos de azar, aunque lo recomendable será actuar con moderación y no comprometer dinero que necesite para otros asuntos. Sus números de la suerte son 11, 26 y 32.

PISCIS

Piscis disfrutará de un fin de semana especialmente positivo, con señales de prosperidad y la posible llegada de dinero o un ingreso que estaba esperando. La fortuna estará de su lado, pero deberá equilibrarla con el cuidado de su cuerpo. Es recomendable prestar atención a la espalda y los riñones, además de evitar los excesos con la comida. Sus números de la suerte son 13, 20 y 21.