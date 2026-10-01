Demostraron ser la mejor pareja, estos Granjeros ganaron el Huevo de oro
Obtuvieron el poder de dar una sorpresa más en la tabla de nominación
Uno de los premios más codiciados de la semana en La Granja VIP es el Huevo de oro, un beneficio que otorga a alguno de los Granjeros un poder especial. En esta ocasión hubo un cambio importante y la ventaja fue para una pareja.
Los ganadores fueron Natalia Alcocer y Pablo Montero quienes ganaron el poder de elegir a una nueva pareja para enviarla a la nominación.
Natalia fue la primera y nombró a Kunno, mientras que Pablo eligió a Manelyk. Su decisión, además de ponerlos en riesgo de salir de La Granja, los obligará a mantenerse atados por una cuerda las 24 horas del día.
Contrario a lo que podía esperarse, Kunno y Mane se sintieron felices de saber que deberán pasar todo el tiempo juntos.
Tras la decisión de Natalia y Pablo, hasta ahora, los nominados de esta semana son:
- La Bebeshita
- Julio Camejo
- Kenny
- Fernando Lozada
- Azalia Ojeda
- Natalia Alcocer
La lista de personas en riesgo aún cambiará. El día jueves se jugará por la Salvación y el ganador tendrá la oportunidad de eliminar a alguien de la tabla de nominados en el viernes de Traición.
Al igual que Kunno y Mane, el resto de los nominados también tendrán que atarse y realizar todas sus actividades juntos, desde trabajar y comer, hasta ir al baño. La Bebeshita estará unida a Julio; Kenny a Fernando y Azalia a Natalia.
Así se decidió que Natalia y Pablo nominarían a dos Granjeros
Antes de que se decidiera a la pareja ganadora se llevó a cabo el Juego del poder, un reto de ingenio y fuerza que ganó el equipo verde que estuvo conformado por: Rafael Mercadante, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud, Kevyn Contreras Bicolor, Kunno, Pimpinela Escarlata, Natalia Alcocer y Pablo Montero.
Solo ellos tuvieron la oportunidad de competir por el Huevo de oro que quedó en manos de Natalia y Pablo quienes conformaron el mejor equipo en un nuevo reto de habilidad.