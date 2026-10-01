Así fueron las confrontaciones en el miércoles de Asamblea, ¡no se guardaron nada!
Uno a uno, así votaron los Granjeros este 30 de septiembre
Se llevó a cabo un nuevo miércoles de Asamblea y los Granjeros dejaron en claro a quién quieren fuera de La Granja VIP. Los ánimos subieron de tono y, al final, quienes recibió más votos fueron Azalia Ojeda y Natalia Alcocer.
En esta Asamblea los Granjeros no pudieron votar por Bebeshita, nominada por Carlos Trejo en el Legado, ni por su pareja Julio Camejo. Tampoco por Fernando Lozada ni Kenny. También estuvo fuera del juego Mono Osuna que, una semana más, logró inmunidad como el Capataz.
Así votaron los Granjeros este miércoles de Asamblea
Estas fueron las nominaciones de cada uno de los Granjeros y las razones que dieron para nombrar a sus compañeros:
- Bebeshita nominó a Pablo Montero. La razón que dio es que siente que no puede haber dos parejas en La Granja VIP y no le gustó su pelea con Azalia Ojeda.
- Rafael Mercadante nominó a Azalia Ojeda. Le aseguró que es por estrategia, porque la ve como una competidora muy fuerte.
- Pablo Montero votó por Azalia Ojeda. Le dijo que no confía en ella y es una persona muy injusta porque ha roto las reglas y no ha cumplido con su trabajo como Peona.
- Ivonne Montero nominó a Kunno. Por los roces que tuvieron cuando fueron Peones y porque esta semana siente que fue muy incisivo con sus labores. Además lo acusó de faltarle al respeto.
- Mónica Escobedo votó por Azalia Ojeda. Le dijo que la eligió solo porque tenía que usar su voto, pero que en realidad no quiere que se vaya de La Granja VIP.
- Julio Camejo votó por Rafael Mercadante. Le dijo que lo nominó porque le dio un jalón a Mónica Escobedo cuando estaban atados por una cuerda en la dinámica de Polos Opuestos Unidos.
- Fernando Lozada votó por Natalia Alcocer. La razón que dio es que recibió información de afuera ya que su ex pareja, Michael, se comprometió a enviarle señales a través de fuegos pirotécnicos.
- Kenny votó por Natalia Alcocer. La rockera rompió en llanto y explicó que lo hacía por su equipo que la ha apoyado.
- Manelyk votó por Natalia Alcocer. Le dijo que le parece una mujer muy inteligente, pero la calificó de manipuladora, hipócrita y mentirosa.
- Kevyn Contreras Bicolor votó por Mónica Escobedo. Dijo que no le gustó la manera en que trató a Rafael Mercadante durante la dinámica en la que estuvieron atados.
- Natalia Alcocer votó por Azalia Ojeda. La razón que dio es que cuando mencionó a Pablo Montero la afectó a ella.
- Pimpinela Escarlata votó por Azalia Ojeda. Le dijo que es fuerte y se siente dueña de La Granja VIP.
- Kunno nominó a Natalia Alcocer. Le dijo que se puso en medio de los dos grupos y que está ocultando su verdadera personalidad.
- Niurka nominó a Natalia Alcocer. Le dijo que en los últimos días la detesta y le recriminó haber hablado de sus hijos.
- Pascal Nadaud nominó a Rafael Mercadante
- . Le dijo que no tuvo una razón de peso pero que la pareja que más lo incómodo fue la que hizo con Mónica.
- Azalia Ojeda votó por Pablo Montero. Le dijo que se sintió violentada por el cantante.
- Mono Osuna votó por Pablo Montero. La razón que dio fue que tras una discusión se mantuvo al margen de todos y que no le gustó la manera en la que se dirigió a Azalia.