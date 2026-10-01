Así fueron las confrontaciones en el miércoles de Asamblea, ¡no se guardaron nada!

Se llevó a cabo un nuevo miércoles de Asamblea y los Granjeros dejaron en claro a quién quieren fuera de La Granja VIP. Los ánimos subieron de tono y, al final, quienes recibió más votos fueron Azalia Ojeda y Natalia Alcocer.

En esta Asamblea los Granjeros no pudieron votar por Bebeshita, nominada por Carlos Trejo en el Legado, ni por su pareja Julio Camejo. Tampoco por Fernando Lozada ni Kenny. También estuvo fuera del juego Mono Osuna que, una semana más, logró inmunidad como el Capataz.

Así votaron los Granjeros este miércoles de Asamblea

Estas fueron las nominaciones de cada uno de los Granjeros y las razones que dieron para nombrar a sus compañeros: