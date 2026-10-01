5 maneras de incorporar sombra negra a tus maquillajes

La sombra de ojos en color negro son una opción versátil para transformar cualquier maquillaje y darle mayor intensidad a la mirada. Aunque suelen asociarse con estilos nocturnos, también pueden incorporarse en propuestas más sutiles y equilibradas.

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Existen diferentes maneras de aplicar este tono según el acabado que se quiera conseguir. Desde difuminados suaves hasta diseños más marcados, estas alternativas permiten jugar con la profundidad, el contraste y la forma de los ojos para crear looks diferentes.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Antes de maquillarte, limpia el rostro con un producto adecuado para retirar impurezas y restos de productos. Después, aplica una crema hidratante para mantener la piel confortable y ayudar a que el maquillaje se distribuya de manera uniforme. Durante el día, incorpora protector solar y espera unos minutos antes de continuar con la rutina. Si lo deseas, puedes utilizar una prebase según las necesidades de tu piel. Una preparación adecuada permite conseguir un acabado más uniforme y favorece la duración del maquillaje.

¿Cómo usar sombra de ojos negra para profundizar la mirada?

La sombra negra permite experimentar con la intensidad del maquillaje y adaptar la mirada a diferentes ocasiones. Según la técnica y el acabado elegidos, puede utilizarse para definir los ojos, crear contrastes o aportar un toque de luminosidad.

1. Smokey eye clásico

Aplica la sombra negra sobre el párpado móvil y difumina los bordes hacia la cuenca. Combínala con tono grises o marrones para conseguir una transición más suave.

2. Delineado difuminado

Utiliza una sombra negra mate junto a la línea de las pestañas superiores. Difumina ligeramente el producto para conseguir un efecto similar al delineador, pero con un acabado más integrado.

3. Párpado negro

Para un maquillaje más intenso, cubre el párpado móvil con sombra negra y trabaja los bordes cuidadosamente. Puedes mantener el resto del rostro sencillo para equilibrar el resultado.

4. Negro con brillos

Incorpora una sombra negra con partículas luminosas o añade un acabado metálico sobre el párpado. Es una alternativa especialmente llamativa para looks de noche.

5. Sombra negra bajo las pestañas

Aplica una pequeña cantidad deproducto en la línea inferior de las pestañas y difumina suavemente. Este recurso ayuda a enmarcar los ojos y completar el maquillaje.