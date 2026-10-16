Horóscopo de Nana Calistar hoy, viernes 16 de octubre; estos signos deberán cuidar de su FAMILIA
La familia es muy importante para todas las personas, pero a veces la damos por hecho. Estos signos del zodiaco deberán prestar atención, pues algo se avecina.
Se acerca el fin de semana y con este las reuniones familiares y los compromisos sociales. Es por eso que Nana Calistar recomienda a los siguientes signos prestar mucha atención a diferentes situaciones familiares que podrían presentarse, sobre todo a: Tauro, Cáncer, Capricornio y Piscis. Pero eso no es todo; los horóscopos traen mucho más para los 12 signos zodiacales además del amor. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este viernes 16 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 16 de octubre?
Llegó el momento de separar las cosas y también a las personas. Este viernes debes aprender a diferenciar qué personas en tu vida son para trabajar, quienes son tus amigos cercanos y quiénes solo amigos de reunión. No vayas a terminar ventilando alguna intimidad en el círculo equivocado por tu exceso de confianza en todas las personas que te rodean.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 16 de octubre?
Presta mucha atención, Tauro, porque una situación familiar va a requerir mucho de tu paciencia. Deberá escuchar y preguntar a la persona qué es lo que esa persona quiere hacer. Procura guardarle uno de tus días a esa persona. Tu horóscopo te invita a convertir tus intenciones en acciones reales. No esperes a que el calendario los haga coincidir.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 16 de octubre?
Este viernes es el día perfecto para devolver algo bueno que se te ha dado. Si esta semana has tenido que una persona te ha estado apoyando y ayudando mucho, invítala a salir a algo sencillo. Conversa con esa persona y agradece lo que hizo por ti, escuchando y apoyando si lo necesita.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 16 de octubre?
Habrá buenas noticias en tu familia; cuando sepas de quién se trata, celébralo y reconócelo. Este viernes es el día en que tu horóscopo te invita a escuchar, a entender cómo lo vivió, si hubo algo que le costó mucho trabajo. No se te vaya a ocurrir hablar de lo que sigue; deja que disfrute el momento y el éxito.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 16 de octubre?
Últimamente andas muy atorado en la rutina. Llegó el momento de cambiar eso y hacer algo nuevo que podrías disfrutar mucho. Conoce un lugar nuevo, permítete salir con las personas que quieres. Es hora de volver a reír a carcajadas y, quién sabe, a lo mejor la vida tiene una sorpresa llena de pasión para ti esta noche.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 16 de octubre?
Tienes un proyecto entre manos que marcha lentamente, pero tu horóscopo te viene a advertir algo. Y es que has comenzado a confundir pedir ayuda con permitir que las personas te autoricen cada paso que das en tu camino. Concéntrate y toma tus decisiones; si es necesario, aléjate para que puedas pensar un poco mejor en los pasos a seguir.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 16 de octubre?
Una de tus exparejas podría estar buscando contactarte este día. Esta persona te contará de lo bueno y lo malo que le ha pasado. No te alegres de las cosas malas que le sucedieron para aliviarte y pensar que dejarse fue lo mejor. No compares nada; si hablan, no pienses en quién tiene la mejor pareja, el mejor carro, el mejor trabajo. Olvídate de eso.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 16 de octubre?
Te has acostumbrado a esforzarte tanto en temas del amor, que has dejado de darte cuenta cuando es demasiado y debes poner un alto. En una buena relación no debes ser tú el que cancele todos sus planes, el que gasta más o el que siempre está disponible para que alguien no pierda el interés en ti. Abre los ojos y ve lo que realmente hace la otra persona; una relación es de dos.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 16 de octubre?
Debes tomar tus precauciones en tu vida laboral. Toma nota de todo lo que has hecho y cómo lo has trabajado. Toma fotos, guarda mensajes y correos. Trabajar todo esto te podría servir en un futuro cercano. También es momento de empezar a buscar nuevas oportunidades dentro o fuera del área donde te encuentras.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 16 de octubre?
Ten mucho cuidado con las cosas que andas contando. Has andado un poco distraído en estos días y podrías terminar contando una indiscreción cuando piensas que solo estás contando una anécdota divertida. Si ya se te salió, reconoce tu error y busca la manera de solucionarlo, dando a entender que no era tu intención ofender a nadie.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 16 de octubre?
Alguien que alguna vez te rechazó podría volver y estar buscando la forma de acercarse. Si lo hace, puedes preguntar abiertamente por qué ahora sí le interesa. Analiza si tú realmente quieres cualquier tipo de relación con esa persona y no temas en aceptar que también lo quieres intentar o rechazarlo y admitir que ya pasó tu momento.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 16 de octubre?
En estos días tendrás visita familiar y debes estar listo. Recíbelos con algo sencillo sin gastar demasiado tu tiempo y energía. Aprovecha el tiempo que pasarán juntos y disfrútalo. No pierdas el tiempo intentando tener 20 actividades para hacer en familia para dejar todo a medias.