Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 22 de octubre; estos signos deberán estar atentos a PROBLEMAS familiares

Este jueves los temas familiares pueden complicarte el día o tal vez te regalen una sonrisa; sea como sea, estos signos deberán estar atentos a los temas relacionados con la familia: Aries, Virgo, Capricornio y Acuario. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este jueves 22 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, jueves 22 de octubre?

Este jueves puede que parezca que las cosas no están a tu favor. Pero es momento de recordar a tu familia, quienes servirán como una motivación importante el día de hoy. Debes empezar a buscar la forma de cumplir con esa idea que tienes de pasar una bonita tarde libre de la mano de tu familia. Toca dedicarles el esfuerzo de hoy.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, jueves 22 de octubre?

Este jueves debes soltar esa paranoia que te hace sentir que de una u otra forma eres la burla de los que te rodean. No todo lo que pasa tiene que ver contigo y lo mejor será que pronto dejes de pedir disculpas hasta por existir. Si notas que alguien está molesto contigo, escúchalo y pregunta; no tengas miedo y mejora.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, jueves 22 de octubre?

Hoy te podrías enterar de una bonita noticia en la que una de tus amistades está esperando bebé. No vayas a reaccionar con consejos o comentarios de lo que has vivido o sabes que alguien más ha vivido. No es momento para eso. Mejor pregunta cómo se siente y celebrarlo con esa persona.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 22 de octubre?

Llegó el momento de reordenar tu hogar; deja de conservar cosas que no usas o que podrían servirte después. A veces te apegas mucho a las cosas porque eran de alguien que una vez te quiso y ni las usas. Tienes que empezar a disfrutar tus propias historias y decorar con tus propios gustos.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, jueves 22 de octubre?

Un viejo amor del pasado podría volver con noticias. Esto te permitirá ver cuánto has crecido al escucharlo. No intentes justificar nada o volver a tomar una postura defensiva. Lo que pasó, ya pasó y ahora ya no estás con esa persona. Agradece lo que te dio y lo que dolió, pues te enseñó a ser mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, jueves 22 de octubre?

Podrías estar por escuchar una versión familiar de algo que estás viviendo. No te enojes y corrige el dato a esa persona, para que ya no te afecte más, y deja en claro lo que esa persona está suponiendo y lo que es en realidad. Si insiste en explicar mejor tus sentimientos de lo que tú mismo lo haces, aléjate un poco sin cortar la convivencia.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, jueves 22 de octubre?

Este jueves te puedes poner un poco nostálgico extrañando a una persona que alguna vez te lastimó. Tal vez te sorprendas al darte cuenta de que extrañas su sonrisa, su voz o incluso la ilusión que tenías. Tu horóscopo te invita a reflexionar por qué no sucedió y recordar que fue lo mejor para ti. No vuelvas a buscarle.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, jueves 22 de octubre?

Si estás soltero y disfrutas de tener encuentros casuales, cuidado. Puede que en este día alguien te pueda sorprender y termines sintiendo algo después del acto. Si es así, detente y no lo rechaces; date la oportunidad de reconocerlo sin culparte ni ilusionarte. Quizás es el momento de disfrutar de algo que hacía mucho tiempo que no vivías.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 22 de octubre?

Llegó el momento de poner un alto a esa persona que te humilla y luego te culpa por “no aguantar”. Déjale en claro que aguantar una broma no significa ponerse de tapete para que disfruten burlándose de ti. Hay personas que se creen graciosas por burlarse de otros, pero ya no lo hará más contigo.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 22 de octubre?

Podrías estar a punto de recibir una buena noticia familiar. Cuando esta llegue, antes de dar consejo, acompaña a esa persona con alegría, celebra su noticia con amor. Puedes invitarle a celebrar en algún lugar especial y con eso empezar a dar pie para hablar sobre lo que viene en su futuro. No tengas miedo a ofrecer algo más que solo un mensaje cariñoso.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, jueves 22 de octubre?

Se viene la oportunidad de disfrutar un poco de tiempo con la familia. No necesitas organizar algo enorme con mucha producción, solo una comida casera y pasar mucho tiempo para platicar y que te cuenten historias que no sabías. No te olvides de agradecer a tu familia y lo que tienes con ellos.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, jueves 22 de octubre?

Te has vuelto una bomba de tiempo, pues traes varias cosas atravesadas y verdades que te has guardado que pronto podrían salir todas juntas de tu boca. Para evitarlo, si alguien te molesta, dilo; si alguien te incomoda, dilo. Hay verdades que de esta forma se aclaran solas sin causar un enorme impacto tras la explosión.