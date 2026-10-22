Rafa Mercadante CONFRONTA a Azalia Ojeda en La Granja VIP: “Te has quedado en ese personaje pedestre y podrido”

La Asamblea de La Granja VIP fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, quienes intercambiaron fuertes declaraciones frente a sus compañeros. El conductor cuestionó la manera de actuar de la granjera y recordó que la conoce desde hace 24 años, mientras que ella respondió con críticas hacia su comportamiento y la forma en que, según su opinión, trata a las mujeres dentro de la competencia.

Rafael Mercadante cuestiona a Azalia Ojeda por su comportamiento en La Granja VIP

Al comenzar su intervención, Mercadante llamó a Ojeda por el apodo de "Negra", pero ella le pidió que utilizara su nombre. El conductor aprovechó ese intercambio para lanzar su primera crítica y cuestionar si el sobrenombre realmente era una expresión de cariño o si hacía referencia a su energía oscura.

Posteriormente, recordó que conoce a su compañera desde hace más de dos décadas y aseguró que, desde su perspectiva, su manera de comportarse no había cambiado. “Te conocí hace 24 años y ahí conocí a una mujer que vociferaba, insultaba y de repente enloquecía. Han pasado 24 años y todos los que veo aquí, que yo también conozco, hemos crecido humana y artísticamente”, expresó Mercadante.

“Para mi no eres importante": Azalia Ojeda CRÍTICA a Rafael Mercadante en La Asamblea de La Granja VIP; para después llamarlo “RIDÍCULO”

Enseguida, el granjero pronunció una de las declaraciones más contundentes de su intervención: “Y tú te has quedado en ese pedestre y podrido personaje”.

El conductor también le preguntó qué pretendía conseguir al dirigirse a él de la manera que describía. Además, le reclamó por un comentario que, según aseguró, Azalia había realizado sobre su madre. Mercadante pidió que no volviera a referirse a ella en esos términos y defendió el respeto que considera que merece.

Azalia Ojeda responde a Rafa Mercadante y cuestiona su trato hacia las mujeres

Después de escuchar las declaraciones de su compañero, Ojeda tomó la palabra para responderle. La granjera defendió su personalidad y sostuvo que no piensa cambiar su manera de expresarse para conseguir la aprobación de los demás.

“Lo que yo soy es ser fiel a mí. Si te gusta o no te gusta, date la media vuelta y vete. Al menos yo tengo los suficientes pantalones para decir lo que pienso”, declaró.

Azalia también cuestionó la actitud de Mercadante frente a los demás participantes. Según su opinión, el conductor acepta las indicaciones de sus compañeros y modifica su comportamiento dependiendo de quién se dirige a él.

Además, aseguró que las críticas de Rafael Mercadante no determinan quién es ella: “Lo que tú digas a mí no me define y gracias a eso estoy donde estoy”.

La granjera cerró esa parte de su respuesta con un señalamiento relacionado con el trato que reciben las mujeres dentro de la competencia. “A ninguna de las mujeres de las que estamos aquí, al menos de mi parte, nos has tratado como tal. Con tus palabras, con tus acciones”, afirmó.