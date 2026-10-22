Fernando Lozada le EXPLICA a Mario “Mono” Osuna por qué lo nominó en La Granja VIP: “Pensé en mi juego”
Después de utilizar el poder del Huevo Dorado, Fernando Lozada habló con Mario “Mono” Osuna y le explicó la estrategia detrás de su decisión
Fernando Lozada decidió hablar con Mario “Mono” Osuna después de utilizar el beneficio del Huevo Dorado para involucrarlo en las nominaciones de La Granja VIP. Durante la conversación, el granjero explicó que su decisión respondió a una estrategia personal para intentar mantenerse en la competencia, aunque eso significara poner en riesgo a uno de los participantes en quienes más confía.
“Yo pensé en mí, pensé en salvarme yo. Ahora sí jugué, ahora sí me vieron en modo competencia”, expresó Fernando al justificar su movimiento. Por su parte, el exfutbolista escuchó sus argumentos y reconoció que, de encontrarse en la misma situación, probablemente habría tomado una decisión similar.
¿Por qué Fernando Lozada decidió nominar a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP?
Todo ocurrió después de que Lozada ganara el Huevo Dorado durante la competencia del miércoles 21 de octubre, un beneficio que le otorgó la posibilidad de modificar el destino de uno o más granjeros. Tras conseguirlo, el participante tomó una decisión que involucró directamente a Osuna.
Durante su conversación posterior, Lozada explicó que había considerado distintas alternativas antes de realizar su movimiento. Según relató, algunos de sus compañeros le habían advertido que podrían votar en su contra si decidía involucrar a Mono en la nominación.
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“Me dijeron: ‘Tú subes a Mono y te echamos tierra’. Y yo dije: ‘A mí no me vengan con amenazas’”, contó el granjero, quien también señaló que consideraba arriesgado elegir a otro participante.
En ese sentido, reconoció que su prioridad había sido encontrar una manera de protegerse ante las siguientes decisiones de sus compañeros. “No me quieren afectar, pero tampoco me van a ayudar y yo lo sé. Ni ustedes ni de allá. Entonces, ¿qué pasa? Voy a pensar en mí”, explicó.
Fernando también manifestó que no consideraba haber terminado su estrategia. “Todavía no termino mi jugada”, adelantó durante el intercambio.
Mario “Mono” Osuna responde a Fernando Lozada tras su nominación
Aunque reconoció que no esperaba la decisión de Fernando, Mario “Mono” Osuna aseguró que comprendía sus motivos y que no interpretaba el movimiento como una traición.
“Yo hubiera hecho lo mismo que tú. Está bien. Lo hiciste muy bien, o sea, no había otra mejor opción”, respondió el exfutbolista después de escuchar la explicación.
Además, aclaró que no consideraba que su compañero hubiera faltado a la confianza que existía entre ambos. Para Mono, cada participante tiene derecho a tomar las decisiones que considere necesarias para continuar en La Granja VIP.