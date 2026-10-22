4 plantillas de stickers de Paw Patrol para imprimir y decorar la tablet de tus hijos

Si tus hijos ya tienen su propia tablet para la escuela o mirar caricaturas y, además, aman llevar a los personajes de Paw Patrol a todos lados y a todas partes, esto te interesa. Una forma divertida para personalizar la tablet de los más pequeños es usando stickers coloridos y divertidos de sus personajes favoritos y lo mejor es que no necesitas perder horas buscándolos o gastar mucho dinero, pues los puedes hacer tú misma en casa. Así es, lo único que tienes que hacer es imprimirlos en papel adhesivo y colocarlos sobre la funda removible de la tablet o directamente en el dispositivo. Estas 4 plantillas de stickers de Paw Patrol que tenemos para ti seguro te van a fascinar:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Aunque estas plantillas las buscamos para que decores la tablet de tu hijo, también te pueden funcionar para decorar junto a él o ella sus cuadernos, su estuche de la escuela, entre otras muchas cosas.

¿Por qué es bueno que los niños jueguen con stickers?

Los stickers de Paw Patrol, además de servir para decorar las cosas de tus hijos, son una buena oportunidad para beneficiar a los niños y su aprendizaje. Jugar con pegatinas o calcomanías favorece mucho a los más pequeños, pues les ayuda con la motricidad, la coordinación óculo-manual. La coordinación bilateral, la concentración, la paciencia, la creatividad y la expresión.

¿Cuál es la diferencia entre calcomanía y sticker?

La diferencia radica principalmente en su durabilidad, los materiales de los que está hecha y el método de aplicación. Las calcomanías son por lo general estampas hechas de vinil grueso y alta resistencia que impiden que se desgasten incluso a la intemperie. Mientras que los stickers están hechos en papel autoadhesivo o vinil liviano, como por ejemplo los que puedes hacer tú misma en casa.

¿Cómo hacer más resistentes mis stickers?

Si quieres que tus stickers duren más, puedes protegerlos con una capa de barniz de uñas transparente o vinil transparente para enmicar, el cual puedes encontrar en la papelería más cercana.

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