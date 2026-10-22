AL MOMENTO: Fernando Lozada gana el Huevo Dorado y CAMBIA la tabla de nominados de La Granja VIP este 21 de octubre

Fernando Lozada consiguió el Huevo Dorado durante La Asamblea de La Granja VIP de este miércoles 21 de octubre y recibió un beneficio que le permitió modificar la tabla de nominados de la semana. Después de superar la competencia, el granjero descubrió que tenía la posibilidad de enviar a otro participante a la nominación y finalmente decidió utilizar ese poder contra Mario “Mono” Osuna.

Cuando se confirmó el resultado, Fernando celebró haber conseguido el beneficio: “Por fin gané algo”, expresó antes de conocer el contenido del Huevo Dorado.

¿Qué beneficio consiguió Fernando Lozada con el Huevo Dorado en La Granja VIP?

Una vez que se confirmó que Fernando Lozada era el ganador del Huevo Dorado, Adal Ramones le explicó que tendría una oportunidad importante para modificar el desarrollo del juego.

“Tienes el poder, obviamente, de cambiar el juego y el destino de uno o más granjeros y sufrir también las repercusiones de tu decisión”, le advirtió antes de pedirle que abriera el beneficio.

Además, recordó algunos de los cuestionamientos que Fernando había recibido anteriormente por parte de sus compañeros, quienes lo habían llamado “tibio” y señalado por no pertenecer a ningún grupo.

El granjero abrió el Huevo Dorado y encontró un pequeño pergamino que debía leer primero en privado. Después de revisar las instrucciones, anunció ante sus compañeros cuál era el beneficio que había conseguido: “Sube a otro granjero a la tabla”.

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De esta manera, Fernando obtuvo el poder de elegir directamente a un nuevo nominado, una decisión que podía modificar la situación de cualquiera de los participantes que hasta ese momento no aparecían en la tabla.

Antes de anunciar su elección, el conductor le recordó que todavía faltaban las dinámicas de La Salvación y La Traición, por lo que la nominación no significaba necesariamente que la persona elegida permanecería en riesgo hasta el final de la semana.

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Antes de utilizar el beneficio, Fernando Lozada pidió la palabra para explicar los motivos de su decisión. El granjero recordó que anteriormente había recibido una advertencia sobre las posibles consecuencias de realizar determinada acción dentro de la competencia.

“Se me dijo que si hacía cierta acción se me iban a ir encima a mí. Así se me dijo. Yo voy a pensar en mí, yo estoy pensando en mí, en salvarme yo, porque yo estoy solo aquí. Y lo he dejado bien claro”, expresó.

Inmediatamente después, Fernando anunció el nombre del compañero al que enviaría a la tabla: “Mono, perdóname, hermano”.

Tras el anuncio, el conductor confirmó que la nueva tabla de nominados de La Granja VIP quedó integrada por Fernando Lozada, Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna.

