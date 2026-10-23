Horóscopo de Nana Calistar hoy, viernes 23 de octubre; estos signos deberán estar alerta en la OFICINA

Por fin es viernes, pero aún falta un empujoncito para poder relajarnos esta noche de la manera que más te guste. Sin embargo, este día aún puede traer sorpresas en la oficina, es por eso que estos signos deben estar atentos: Géminis, Leo y Libra. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este viernes 23 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 23 de octubre?

Debes prestar mucha atención este día para evitar soltar comentarios con la intención de hacer reír, pero que solo van a incomodar a los que te rodean. Si conoces las inseguridades o debilidades de las personas, no lo uses como material para burlarte y parecer simpático. Por otro lado, es buena idea solucionar esa disculpa que tienes pendiente. Desde hace tiempo quieres solucionar ese tema y hoy es momento de no dejarlo pasar más.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 23 de octubre?

Este día vas a sentir que algo te quedó pendiente; tu horóscopo te viene a refrescar la memoria y te señala que es momento de retomar esa conversación que dejaste inconclusa. Posiblemente alguien te había pedido información, un dato, o quedó pendiente una idea. No des por perdida la oportunidad de retomarla aunque el tiempo haya pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 23 de octubre?

En el mundo laboral, ya sea en tu oficina o como un Géminis emprendedor, se viene una oportunidad gracias a una recomendación de alguien más. Habla con seguridad, no te pongas nervioso, nadie sabe más que tú. Busca adelantarte y ofrece tu trabajo; esta puede ser la oportunidad que buscabas.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 23 de octubre?

Desafortunadamente, o no, tu horóscopo viene a hacerte un recordatorio que por lo general te causa molestia o incomodidad. Pero llegó el momento de ponerme serio con la alimentación y el gimnasio. Ya no tienes que darle vuelta al asunto; busca una foto vieja y ve todo lo que has cambiado y será evidente para ti que necesitas hacer algunos ajustes para lucir mejor y más sano.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 23 de octubre?

En el trabajo se viene una propuesta que podría empezar a aplicarse para la próxima semana. Puede ser un encargo extra o una nueva labor. Independientemente de la tarea, debes cumplirla con esa enorme habilidad y eficacia que te caracteriza. Eso sí, no respondas a todo de inmediato; primero averigua que no sea algo urgente que ni tú podrías lograr.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 23 de octubre?

Si no tienes pareja en este momento, es tiempo de que tengas una cita contigo a solas este viernes. Tu horóscopo te invita a arreglarte para ti para salir a ese compromiso que tienes. La idea es que te fascine lo que ves en el espejo y no estés luciendo las cosas por encajar o encantar a alguien. Hoy disfrútate a ti.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 23 de octubre?

Si eres un Libra emprendedor, hoy es un día perfecto para revisar los pasos que has dado. Habla con claridad de lo que haces con tus clientes y, sobre todo, sé claro con el precio desde el principio. No ruegues por que te contraten; que tu trabajo de venta sea lo que hable de ti y no rebajes el precio para convencer a nadie. No regales tu esfuerzo.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 23 de octubre?

Si tienes pareja, es momento de despegarse un poquito. Llegó el momento de que disfruten sin culpa de las cosas que cada uno de ustedes ama. Sal con tus amigos y disfruta. La idea no es ver si te extrañan y qué hacen con eso. Tener cada quien sus propios asuntos va a darle un nuevo sabor a la relación y tendrán muchas cosas que platicar.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 23 de octubre?

Una llamada o mensaje podría sorprenderte y llevarte a tener un plan muy agradable para este viernes. Si deseas participar, ofrece algo con lo que puedas cumplir para no quedar mal. Si alguien te propone una aventura y tienes pareja, piénsalo dos veces y, si lo vas a rechazar, hazlo con delicadeza, pero dejando claro tu límite. Si te vas a arriesgar, luego no te quejes.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 23 de octubre?

Llegó el momento de hacer las cuentas; saca papel y pluma y revisa en qué cosas te has gastado tu dinero. La idea es ver qué es lo que tienes antes de que decidas gastar una vez más en algo que igual y no te hace falta. Es tiempo de cuidar tu dinero. Si hay gastos pendientes, priorízalos y ponte un margen para que los cobres.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 23 de octubre?

Deja de decirle a la gente que tú te encargas. A veces lo dices hasta cuando ni siquiera la gente lo pide. Ahora prometes y prometes y no puedes cumplir ni las cosas que solo te competen a ti por andar de ofrecido.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 23 de octubre?

Un chisme familiar podría llegar a tus oídos con aires de preocupación. Si sientes que la conversación se puso algo extraña y antes de pedir detalles, pregunta si necesitan algo de ti o solamente quieren comentarlo contigo. Si esa persona solo se quiere desahogar, permíteselo. No ofrezcas explicaciones ni opiniones que no se te pidieron.