Natalia Alcocer DEFIENDE a Pablo Montero por olvidar la comida de Tlacoyo en La Granja VIP: “Fue un error de todos”

Natalia Alcocer salió en defensa de Pablo Montero después de que el cantante olvidara comprar las croquetas de Tlacoyo durante su gestión como Capataz de La Granja VIP. Aunque reconoció que su pareja cometió un error, la granjera sostuvo que la responsabilidad también correspondía al resto de sus compañeros, quienes tampoco recordaron incluir el alimento del perrito entre las compras.

¿Por qué Natalia Alcocer defendió a Pablo Montero en La Granja VIP?

La conversación ocurrió después de que se conociera el descuido de Montero, quien fue el último encargado de realizar las compras semanales. Azalia Ojeda cuestionó al cantante al descubrir que ya no quedaban croquetas para Tlacoyo y le recordó la importancia de estar pendientes de su alimentación. Por su parte, Adal Ramones anunció que el olvido tendría consecuencias para los granjeros, las cuales serían comunicadas durante La Gala del jueves 22 de octubre.

Sin embargo, Natalia consideró que no era justo responsabilizar únicamente a Montero por lo ocurrido.

Pablo Montero recibe llamado de ATENCIÓN por no comprar alimento para Tlacoyo con una FUERTE MULTA en La Granja VIP

Durante una conversación con otros granjeros, insistió en que nadie había advertido que faltaba comprar la comida del perrito. “Fue un error de todos”, expresó la participante, quien también reconoció que Pablo había olvidado cumplir con esa responsabilidad.

“No lo voy a justificar, se olvidó. Punto. Estuvo mal, pero tampoco fue como a propósito”, explicó, al rechazar la posibilidad de que el cantante hubiera actuado deliberadamente.

La granjera también reconoció que su relación sentimental con Pablo podría influir en la manera en que sus compañeros interpretaran sus declaraciones. Por esa razón, admitió que tenía ciertas reservas sobre intervenir en su defensa.

“Yo no lo quiero decir porque van a decir: ‘Como es su novia, lo está justificando’. Pero en verdad no creo que haya sido algo tan grande”, comentó, al explicar que no consideraba que hubiera existido mala intención.

Durante el intercambio, Niurka le respondió que no tendría nada de malo defender a su pareja y que ella haría lo mismo en una situación semejante.

