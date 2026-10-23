En La Granja VIP Fernando Lozada recuerda el FUERTE ACCIDENTE por el que casi pierde la mano, ¿qué le pasó?

Tras la salida de Pascal Nadaud, Fernando Lozada tomó la decisión de jugar solo y ya no pertenecer a ninguno de los equipos. No obstante, ello no quiere decir que esté buscando problemas o desencuentros con otros participantes, al contrario, tiene amistad con los dos bandos y compartió con el grupo de Manelyk González una fuerte anécdota de la ocasión que casi pierde su mano.

Durante lo que algunos Granjeros han denominado como el podcast del tocador, Kunno, Mane y Bebeshita se sinceran sobre las relaciones amorosas y los problemas que han tenido, pero en esta ocasión Fernando se unió y habló de una novia tóxica que le hizo una fuerte escena de celos cuando él estaba en recuperación tras el accidente que sufrió.

Según ha dicho Fernando en diversas ocasiones, sufrió un fuerte accidente en su mano derecha cuando utilizaba una sierra para cortar madera. El incidente ocurrió cuando él tenía 20 años de edad y se encontraba en la universidad.

El daño fue tal que el conductor estuvo cerca de perder la mano por completo. Tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva de más de cinco horas para que le unieran los tendones, huesos y articulaciones.

Lozada logró recuperar alrededor del 98% de la movilidad en su mano, pero sí perdió un nudillo, por lo que no puede bajar por completo uno de sus dedos.

El accidente lo marcó de tal manera que en su brazo derecho lleva el tatuaje de un ala para recordar lo afortunado que fue por sobrevivir y conservar la movilidad en su mano.

Fernando Lozada confiesa cómo fue la relación más TÓXICA que ha tenido, “me pegaba”

Fernando Lozada compartió que vivió una relación tóxica

Fernando Lozada no brindó mayores detalles a Manelyk y su grupo sobre el accidente que sufrió en la mano, pero se convirtió en tema de conversación debido a que los Granjeros estaban compartiendo sus experiencias en relaciones tóxicas.

El conductor dijo entonces que tuvo una novia que discutía por todo y llegó a pegarle en varias ocasiones.

Según su relato, precisamente cuando estuvo en el hospital por el accidente de la mano, su pareja se enojó porque una ex novia fue a visitarlo y le hizo una escena de celos a pesar de que estaba convaleciente tras la cirugía.

